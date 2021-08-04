В Кривом Роге обнаружили наркоплантации на 130 млн гривен

Сегодня, 4 августа правоохранители изъяли в Кривом Роге 10 тысяч кустов конопли. Общая стоимость которых составляет более 130 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

По информации силовиков, выращивание наркорастений происходило на территории одного из домовладений.

Так, злоумышленники построили теплицу на 6 секций общей площадью 2 700 квадратных метров. Кроме того, установили специальную систему полива.

Известно, что "товар" распространялся оптовыми и розничными партиями как на территории Днепропетровской области, так и по всей Украине.

В результате обысков правоохранители изъяли более 10 тысяч кустов конопли и готовую к сбыту продукцию. Стоимость изъятого по ценам "черного рынка" достигает 130 млн гривен.

К тому же был задержан один из участников дела. Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения.

Проводятся поиски всех организаторов "агробизнеса" и их сообщников. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 310 УК.

За незаконный посев и выращивание конопли злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (dp.npu.gov.ua)