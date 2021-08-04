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У Кривому Розі виявили наркоплантації на 130 млн гривень

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Кривий Ріг, Середа 04 серпня 2021 16:35
У Кривому Розі виявили наркоплантації на 130 млн гривень Фото: у Кривому Розі виявили наркоплантації на 130 млн гривень (dp.npu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 4 серпня правоохоронці вилучили у Кривому Розі 10 тисяч кущів конопель. Загальна вартість яких становить понад 130 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

За інформацією силовиків, вирощування наркорослин відбувалося на території одного з домоволодінь.

Так, зловмисники побудували теплицю на 6 секцій загальною площею 2 700 квадратних метрів. Крім того, встановили спеціальну систему поливу.

Відомо, що "товар" розповсюджувався гуртовими та роздрібними партіями як на території Дніпропетровської області, так і всієї України.

У результаті обшуків правоохоронці вилучили понад 10 тисяч кущів конопель та готову до збуту продукцію. Вартість вилученого за цінами "чорного ринку" сягає 130 млн гривень.

До того ж було затримано одного з учасників справи. Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжних заходів.

Наразі проводяться пошуки всіх організаторів "агробізнесу" та їх спільників. Відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 310 ККУ.

За незаконний посів та вирощування конопель зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (dp.npu.gov.ua)

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