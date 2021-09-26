ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Кривом Роге в квартире нашли майнинговую ферму криптовалюты

Новина українською →
Воскресенье 26 сентября 2021 18:14
В Кривом Роге в квартире нашли майнинговую ферму криптовалюты Фото: в квартире обнаружили майнинговую ферму криптовалюты (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В Кривом Роге правоохранители обнаружили майнинговую ферму криптовалюты. Ее работу устроил в своей квартире 32-летний местный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Во время обыска в квартире в Центрально-Городском районе правоохранители обнаружили криптоферму, которая состояла из видеокарт, материнских плат и блоков питания.

Счетчик электрической энергии в момент обыска находился в рабочем состоянии и был подключен к электросети. Для уменьшения расходов горожанин с помощью большого магнита блокировал работу счетчика.

Все изъятое направлено на экспертизу. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 188-1 Уголовного кодекса Украины (похищение электрической энергии путем ее самовольного использования без приборов учета).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

В Кривом Роге в квартире нашли майнинговую ферму криптовалюты

Фото: правоохранители обнаружили криптоферму в квартире (facebook.com/PoliceDniproRegion)

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог
NEWS
Усик победил Джошуа и отобрал чемпионские пояса
Усик победил Джошуа и отобрал чемпионские пояса
DAILY
"Смертельный конвейер". Что происходит с делом о катастрофе Ан-26 под Харьковом
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина "Смертельный конвейер". Что происходит с делом о катастрофе Ан-26 под Харьковом