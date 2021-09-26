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У Кривому Розі в квартирі викрили майнінгову ферму криптовалюти

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Неділя 26 вересня 2021 18:14
У Кривому Розі в квартирі викрили майнінгову ферму криптовалюти Фото: в квартирі виявили майнінгову ферму криптовалюти (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Инна Собора

У Кривому Розі правоохоронці виявили майнінгову ферму криптовалюти. Її роботу влаштував у своїй квартирі 32-річний місцевий житель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Під час обшуку у квартирі у Центрально-Міському районі правоохоронці виявили криптоферму, яка складалася з відеокарт, материнських плат та блоків живлення.

Лічильник електричної енергії в момент обшуку перебував у робочому стані та був підключений до електромережі. Для зменшення витрат містянин за допомогою великого магніту блокував роботу лічильника.

Все вилучене направлено на експертизу. Сума завданих збитків встановлюється.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 188-1 Кримінального кодексу України (викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання без приладів обліку).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

У Кривому Розі в квартирі викрили майнінгову ферму криптовалюти

Фото: правоохоронці виявили криптоферму в квартирі (facebook.com/PoliceDniproRegion)

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