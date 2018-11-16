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В Кривом Роге группа мужчин блокировала тюрьму

Новости » Происшествия    16.11.2018 - 23:33
В Кривом Роге группа мужчин блокировала тюрьму
Иллюстративное фото (1tv.kr.ua)

По предварительным данным, мужчины требовали улучшения условий содержания в учреждении

В Кривом Роге группа мужчин блокировала выезд из Криворожской учреждения исполнения наказаний №3 и пыталась прорваться внутрь здания. Об этом заявили в патрульной полиции Кривого Рога, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По информации полиции сотрудникам тюрьмы и полиции удалось не допустить людей в здание и избежать нарушений общественного порядка.

"К нам поступил вызов о том, что в Терновском районе в учреждения исполнения наказаний №3 пришли люди. С нашей стороны была обеспечена охрана общественного порядка. На место выехали два экипажа патрульной полиции. Правонарушений не допущено", - отметила тв. и. о. старшего инспектора пресс-службы патрульной полиции Кривого Рога Алина Кравец.

По предварительным данным, мужчины требовали улучшения условий содержания в учреждении. По другой версии, они требовали освободить своего товарища.

Напомним, руководителям так называемого управления исполнения наказаний незаконных вооруженных формирований "ЛНР", причастных к жестокому обращению с заключенными, заочно объявили о подозрении.

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