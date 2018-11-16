У Кривому Розі група чоловіків блокувала в’язницю

Ілюстративне фото (1tv.kr.ua)

За попередніми даними, чоловіки вимагали покращення умов утримання в закладі

У Кривому Розі група чоловіків блокувала виїзд із Криворізької установи виконання покарань №3 і намагалась прорватись усередину будівлі. Про це заявили у патрульній поліції Кривого Рогу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За інформацією поліції співробітникам в’язниці й поліції вдалось не допустити людей у будівлю й уникнути порушень громадського порядку.

"До нас надійшов виклик про те, що в Тернівському районі до установи виконання покарань №3 прийшли люди. З нашого боку була забезпечена охорона громадського порядку. На місце виїхали два екіпажі патрульної поліції. Правопорушень не допущено", - зазначила т. в. о. старшого інспектора прес-служби патрульної поліції Кривого Рогу Аліна Кравець.

За попередніми даними, чоловіки вимагали покращення умов утримання в закладі. За іншою версією, вони вимагали звільнити свого товариша.

Нагадаємо, керівникам так званого управління виконання покарань незаконних збройних формувань "ЛНР", причетних до жорстокого поводження з ув'язненими, заочно оголосили про підозру.