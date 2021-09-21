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В Кривом Роге горело общежитие военнослужащих

Автор: Инна Собора

В Кривом Роге утром произошел пожар. Возгорание возникло в общежитии Межрегионального центра профессиональной переподготовки уволенных в запас военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Пожар возник 21 сентября в 07:55. Он произошел на улице Ушакова Центрально-Городского района города Кривой Рог.

По прибытии на место происшествия спасатели установили, что пожар возник в комнате на первом этаже девятиэтажного жилого дома.

Огнем повреждена мебель и домашние вещи на площади 20 квадратных метров. Пожар локализован в 08:11, ликвидирован в 08:30.

К месту пожара были привлечены 12 человек личного состава и 3 единицы техники Главного управления. О жертвах или пострадавших не сообщают.

Фото: горело общежитие с военнослужащими (dp.dsns.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 19 сентября вспыхнул пожар в школе Чугуева (Харьковская область).

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Кривой РогПожар