В Кривом Роге горело общежитие военнослужащих

Пожар возник 21 сентября в 07:55. Он произошел на улице Ушакова Центрально-Городского района города Кривой Рог.

По прибытии на место происшествия спасатели установили, что пожар возник в комнате на первом этаже девятиэтажного жилого дома.

Огнем повреждена мебель и домашние вещи на площади 20 квадратных метров. Пожар локализован в 08:11, ликвидирован в 08:30.

К месту пожара были привлечены 12 человек личного состава и 3 единицы техники Главного управления. О жертвах или пострадавших не сообщают.

Фото: горело общежитие с военнослужащими (dp.dsns.gov.ua)