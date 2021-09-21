ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Кривом Роге горело общежитие военнослужащих

Новина українською →
Вторник 21 сентября 2021 10:55
В Кривом Роге горело общежитие военнослужащих Фото: в Кривом Роге горело общежитие (dp.dsns.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В Кривом Роге утром произошел пожар. Возгорание возникло в общежитии Межрегионального центра профессиональной переподготовки уволенных в запас военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Пожар возник 21 сентября в 07:55. Он произошел на улице Ушакова Центрально-Городского района города Кривой Рог.

По прибытии на место происшествия спасатели установили, что пожар возник в комнате на первом этаже девятиэтажного жилого дома.

Огнем повреждена мебель и домашние вещи на площади 20 квадратных метров. Пожар локализован в 08:11, ликвидирован в 08:30.

К месту пожара были привлечены 12 человек личного состава и 3 единицы техники Главного управления. О жертвах или пострадавших не сообщают.

Фото: горело общежитие с военнослужащими (dp.dsns.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 19 сентября вспыхнул пожар в школе Чугуева (Харьковская область).

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог Пожар
NEWS
Миссия МВФ сегодня начинает работу в Украине
Миссия МВФ сегодня начинает работу в Украине
DAILY
На тропе войны. Как команда Зеленского хочет бороться с олигархами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина На тропе войны. Как команда Зеленского хочет бороться с олигархами