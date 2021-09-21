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У Кривому Розі горів гуртожиток військовослужбовців

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Вівторок 21 вересня 2021 10:55
У Кривому Розі горів гуртожиток військовослужбовців Фото: в Кривому Розі горів гуртожиток (dp.dsns.gov.ua)
Автор: Инна Собора

У Кривому Розі зранку сталася пожежа. Загоріння виникло у гуртожитку Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Пожежа виникла 21 вересня о 07:55. Вона сталася на вулиці Ушакова Центрально-Міського району міста Кривий Ріг.

Після прибуття на місце події рятувальники встановили, що пожежа виникла в кімнаті на першому поверсі дев’ятиповерхого житлового будинку.

Вогнем пошкоджено меблі та домашні речі на площі 20 квадратних метрів. Пожежу локалізовано о 08:11, ліквідовано о 08:30.

До місця пожежі було залучено 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки Головного управління. Про жертв чи постраждалих не повідомляють.

Фото: горів гуртожиток з військовослужбовцями (dp.dsns.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що у неділю, 19 вересня спалахнула пожежа в школі Чугуєва (Харківська область).

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