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В Кривом Роге уже в этом году могут сыграть первый матч на обновленном стадионе "Металлург"

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Днепр, Четверг 10 февраля 2022 13:23
В Кривом Роге уже в этом году могут сыграть первый матч на обновленном стадионе "Металлург" Фото: стадион "Металлург" в Кривом Роге (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Кривом Роге на стадионе "Металлург", реконструкция которого началась в прошлом году, подрядчики уже перешли к строительству трибун, рассчитанных на 19 тыс. болельщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОГА.

"Стадион "Металлург" - знаковое место для Кривого Рога. Работы по его реконструкции идут по плану. Надеемся, что в этом году здесь сыграют первый футбольный матч. А потом будут проходить и международные соревнования", - рассказал народный депутат Украины Юрий Корявченков.

Спортивную арену реконструируют по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". За последние десятки лет это первое столь масштабное обновление данного стадиона.

"Металлург" отстраивают по современным международным стандартам. Сейчас строители заново возводят три трибуны, а четвертую - ремонтируют.

Также завершают работы по обустройству подогрева футбольного поля, которое будет "гибридным" - с комбинированным искусственно-натуральным газоном. Туда уже подвели воду и электричество, засыпали основание щебнем. Поле уже готовят к засеву травы, "питаться" будет от индивидуального теплового пункта.

В Кривом Роге уже в этом году могут сыграть первый матч на обновленном стадионе &quot;Металлург&quot;

Позже на стадионе обустроят легкоатлетические дорожки и зону для прыжков. Под трибунами сделают спортивные залы, раздевалки, тренерские.

"По завершении работ "Металлург" станет одной из "изюминок" Кривого Рога. Он даст толчок развитию не только спорта, а в целом инфраструктуры всего города", - отметила заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации Ольга Горб.

Ранее сообщалось, что по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка» в центре Кривого Рога строят новый двухэтажный бассейн с тренажерным залом.

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