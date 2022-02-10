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У Кривому Розі вже цьогоріч можуть зіграти перший матч на оновленому стадіоні "Металург"

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Дніпро, Четвер 10 лютого 2022 13:23
У Кривому Розі вже цьогоріч можуть зіграти перший матч на оновленому стадіоні "Металург" Фото: стадіон "Металург" у Кривому Розі (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Кривому Розі на стадіоні "Металург", реконструкція якого почалася минулого року, підрядники уже перейшли до будівництва трибун, розрахованих на 19 тис. вболівальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської ОДА.

"Стадіон "Металург" - знакове місце для Кривого Рогу. Роботи з його реконструкції йдуть за планом. Сподіваємось, що вже цьогоріч тут зіграють перший футбольний матч. А згодом проходитимуть і міжнародні змагання", - розповів народний депутат України Юрій Корявченков.

Спортивну арену реконструюють за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". За останні десятки років це перше таке масштабне оновлення стадіону.

"Металург" відбудовують за сучасними міжнародними стандартами. Зараз будівельники наново зводять три трибуни, а четверту - ремонтують.

Також завершують роботи з облаштування підігріву футбольного поля, яке буде "гібридним" - з комбінованим штучно-натуральним газоном. Туди вже підвели воду та електрику, засипали основу щебенем. Поле вже готують до засіву трави, "живитися" воно буде від індивідуального теплового пункту.

У Кривому Розі вже цьогоріч можуть зіграти перший матч на оновленому стадіоні &quot;Металург&quot;

Згодом на стадіоні облаштують легкоатлетичні доріжки та зону для стрибків. Під трибунами зроблять спортивні зали, роздягальні, тренерські.

"Після завершення робіт "Металург" стане однією з "родзинок" Кривого Рогу. Він дасть поштовх розвитку не лише спорту, а загалом інфраструктури всього міста", - наголосила заступниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ольга Горб.

Раніше повідомлялося, що за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у центрі Кривого Рогу будують новий двоповерховий басейн з тренажерним залом.

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Велике будівництво
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