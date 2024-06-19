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Кривдники України та Грузії: відео претендентів на гол туру Євро-2024 від УЄФА

Фото: Арда Гюлер підтвердив статус футбольного діаманта (x.com/millitakimlar)
Автор: Антон Федорців

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оголосив список номінантів на звання автора найкращого забитого м'яча в стартовому турі групового етапу чемпіонату Європи 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

До переліку претендентів потрапили чотири футболісти. За приз позмагаються хавбек збірної Італії Ніколо Барелла, капітан Румунії Ніколає Станчу, а також дует з національної команди Туреччини – Мерт Мюлдюр і Арда Гюлер.

Барелла приніс "Скуадра Адзуррі" вольову перемогу над Албанією. На 16-й хвилині поєдинку він опинився на підбиранні перед штрафним майданчиком і класно пробив із льоту в кут воріт. Албанський голкіпер Стракоша не зреагував, а оборонець Хюсай відвернув голову.

 

 

 

Натомість Станчу розпочав побиття збірної України в Мюнхені. "Синьо-жовті" помилилися під пресингом, Ман відкинув на капітана команди, а той у дотик розкішно поклав у дальній верхній кут Луніна. Стрибок воротаря був ефектним, але неефективним.

 

 

 

Єдиним оборонцем у списку претендентів виявився Мюлдюр. Турок у стилі справжнього форварда пробив із льоту після спроби Двалі винести м'яч подалі після навісу Кадіоглу з лівого флангу. Щоправда, збірна Грузії швидко повернулася в гру.

 

 

 

Довелося братися до справи вундеркінду мадридського "Реала". Гюлер у середині другої половини несподівано отримав вільний простір на підступах до штрафного після зміщення з правого флангу. Цього виявилося досить для потужного пострілу в дальню дев'ятку.

 

 

До слова, напередодні Туреччина перемогла збірну Грузії у фестивальному стилі.

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