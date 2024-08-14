UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кривдники "Шахтаря" забрали обидві нагороди туру УПЛ

Фото: Імад Ашур отримав першу премію на рівні Прем'єр-ліги (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга за підсумками 2-го туру вітчизняної першості віддала призи найкращим гравцеві та тренеру представникам житомирського "Полісся".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Голкіпер "поліських вовків" Євген Волинець – футболіст туру чемпіонату України. Воротар забезпечив житомирянам сенсаційну перемогу над донецьким "Шахтарем".

Волинець вийшов у старті "Полісся" і відіграв усі 90 хвилин. Упродовж поєдинку досвідчений кіпер оформив 4 сейви. Натомість гол партнера по команді Сергія Чоботенка гарантував "поліським вовкам" мінімальну перемогу.

Натомість керманич "Полісся" Імад Ашур – найкращий тренер 2-го туру. Житомиряни після невдачі в кваліфікації Ліги конференцій зуміли вчасно перелаштуватися на УПЛ. "Поліські вовки" поступово стають найнезручнішим суперником для "гірників". У попередньому сезоні житомиряни дозволили "Шахтарю" набрати лише 1 очко в двох матчах.

Найкращих гравця і тренера туру назвали журналісти низки видань. Ще 10 футболістів потрапили до символічної збірної туру. Зокрема, і ще два виконавці "Полісся" – оборонець Богдан Михайліченко та згаданий раніше Чоботенко.

 

До слова, напередодні "Динамо" вибило шотландський "Рейнджерс" у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат УкраїниУПЛ