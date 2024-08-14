Кривдники "Шахтаря" забрали обидві нагороди туру УПЛ

Голкіпер "поліських вовків" Євген Волинець – футболіст туру чемпіонату України. Воротар забезпечив житомирянам сенсаційну перемогу над донецьким "Шахтарем".

Волинець вийшов у старті "Полісся" і відіграв усі 90 хвилин. Упродовж поєдинку досвідчений кіпер оформив 4 сейви. Натомість гол партнера по команді Сергія Чоботенка гарантував "поліським вовкам" мінімальну перемогу.

Натомість керманич "Полісся" Імад Ашур – найкращий тренер 2-го туру. Житомиряни після невдачі в кваліфікації Ліги конференцій зуміли вчасно перелаштуватися на УПЛ. "Поліські вовки" поступово стають найнезручнішим суперником для "гірників". У попередньому сезоні житомиряни дозволили "Шахтарю" набрати лише 1 очко в двох матчах.

Найкращих гравця і тренера туру назвали журналісти низки видань. Ще 10 футболістів потрапили до символічної збірної туру. Зокрема, і ще два виконавці "Полісся" – оборонець Богдан Михайліченко та згаданий раніше Чоботенко.