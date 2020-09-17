"Кривбассжелезрудком" объяснил ситуацию с горняками, которые отказываются покинуть подземные выработки

Правление ПАО "Кривбассжелезрудком" пояснило ситуацию, возникшую на предприятии в связи с отказом ряда работников оставить подземные шахтные выработки.

Об этом говорится в официальном сообщении ПАО.

Правление комбината отмечает, что до настоящего времени требования горняков к администрации официально не поступали, полномочные представители протестующих для ведения переговоров с администрацией предприятия не заявлены.

Про некоторые, но не конкретизированные требования протестующих, администрации стало известно из устных бесед с отдельными работниками предприятия, представителями профсоюзов и из средств массовой информации. Среди требований, в частности, повышение заработной платы, увольнение руководства, возвращение льготного стажа по спискам № 1 и № 2 и прекращение нарушений при аттестации.

В то же время администрация ПАО "Криворожский железорудный комбинат" обращает внимание, что ввиду того, что письменные требования от трудового коллектива к администрации предприятия не поступали и, соответственно, отказов по выполнению каких-либо письменных требований трудового коллектива администрация не заявляла, а также согласно нормам закона, действия протестующих не подпадают под определение забастовки и забастовкой не является.

"Кроме того, законом прямо предусмотрено (ст. 24 первая часть), что запрещается проведение забастовки при условиях, если прекращение работниками работы создает угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде или препятствует предотвращению стихийного бедствия, аварий, катастроф", - говорится в сообщении.

Вместе с тем администрация предприятия, сотрудничая с трудовым коллективом, после переговоров с протестующими (длившихся с 04.09.2020) ради поиска компромисса и с целью скорейшего восстановления работы предприятия, по собственной инициативе, приняла и обнародовала меморандум о взаимопонимании и выполнении встречных требований между администрацией и работниками ПАО "Кривбассжелезрудком", направленных на устранение причин и последствий, в связи с пребыванием в подземных условиях труда после окончания рабочей смены. В меморандуме администрация в одностороннем порядке заявила о готовности урегулирования конфликта.

В частности, был издан приказ о повышении тарифных ставок и должностных окладов с 10 до 25 процентов, а также дополнен список профессий работников, которым повышаются тарифные ставки и должностные оклады на 25%.

"С целью дальнейшего урегулирования, администрация ПАО "Криворожский железорудный комбинат" направила обращение к председателю первичной профсоюзной организации Независимого профсоюза горняков Украины ПАО "Криворожский железорудный комбинат" и председателю первичной организации профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины ПАО "Криворожский железорудный комбинат" с предложением о создании совместной комиссии для пересмотра систем оплаты труда на предприятии", - указано в официальном заявлении ПАО.

В компании также отмечают, что остановка производства уже повлекла обращение европейских потребителей продукции предприятия по поводу несоблюдения условий заключенных контрактов, что является угрозой потери рынков сбыта в пользу других поставщиков со слабой перспективой их возврата.

Напомним, по состоянию на вечер 16 сентября часть горняков шахт "Родина", "Октябрьская", "Гвардейская" и "Терновская" в количестве 184 человек по собственному решению и в нарушение трудового распорядка остаются в подземных выработках, а именно: шахта "Октябрьская" - 25; шахта "Родина" - 76; шахта "Терновская" - 49; шахта "Гвардейская" - 34.