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"Кривбасс" и "Львов" не порадовали голами в матче третьего тура УПЛ

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Киев, Воскресенье 04 сентября 2022 20:16
"Кривбасс" и "Львов" не порадовали голами в матче третьего тура УПЛ Фото: "Кривбасс" и "Львов" не порадовали голами в матче третьего тура УПЛ (upl.ua)
Автор: Иван Носальский

Матч "Кривбасса" со "Львовом" в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги завершился ничьей. Команды не смогли забить ни одного гола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матча.

Украина, Премьер-лига, 3-й тур

"Кривбасс" - "Львов" - 0:0

Первая половина игры была практически лишена острых моментов. "Кривбасс" попытался начать с активного прессинга на половине поля львовян, но они были готовы к таким действиям и пытались сохранить мяч. Именно "Львов" нанес первый удар по чужим воротам - со штрафного пробил Бойко, но по воротам ему попасть не удалось.

"Золотые львы" пытались создать моменты при помощи тактических перестроений по ходу матча и игры в трех защитников, но открыть счет они не смогли. В это же время "Кривбасс" играл размеренно и не создавал острых моментов у чужих ворот.

Второй тайм вновь начался с прессинга команды из Кривого Рога, но выносливости игрокам "Кривбасса" хватило лишь на 10 минут. Игра сохранила спокойный темп и завершилась со счетом 0:0.

Напомним, ранее "Металлист 1925" сумел обыграть "Ворсклу" в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу харьковчан.

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