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"Кривбас" завдяки нічиїй з "Колосом" піднявся в топ-5 Прем'єр-ліги

Фото: "Колос" – "Кривбас" (ФК "Колос")
Автор: Андрій Костенко

Ковалівський "Колос" та криворізький "Кривбас" обмінялися голами в матчі 13-го туру УПЛ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 13-й тур

"Колос" – "Кривбас" – 1:1

Голи: Болівар, 65 – Твердохліб, 47

Через повітряну тривогу в Київській області початок матчу затримався майже на півтори години.  Незважаючи на те, що перед поєдинком "Колос" перебував в зоні перехідних матчів (13-е місце), а "Кривбас" (6-та сходинка) бореться за єврокубки, саме господарі вели гру в першому таймі.

Надзвичайно активним у складі ковалівців був Велетень, якому активно допомагали Дієго, Болівар і Третьяков. Перевагу "Колоса" красномовно ілюструє співвідношення ударів по воротах до перерви – 11:1 на їхню користь.

Щоправда, саме той перший і останній удар "Кривбаса" став єдиним по-справжньому гольовим моментом до перерви. Сталося це на 8-й хвилині, коли після навісу Микитишин пробив головою, але кіпер господарів Пахолюк зумів відвести загрозу.

Юрій Вернидуб не міг бути задоволеним діями своїх підопічних в атаці, тому по перерві кинув у бій свіжі сили - Ндомбазі та Твердохліба. І це одразу спрацювало. Другий удар по воротах "Колоса" став голом. А відзначився Твердохліб, який холоднокровно розібрався зі захисниками та воротарем суперника в штрафному майданчику.

Сталося це вже на 47-й хвилині і дещо вибило "Колос" з колії. Проте футболісти Олександра Поздєєва доволі швидко оговталися від удару. Хвилі атак знову пішли на ворота "Кривбаса", що зрештою і привело до взяття вріт.

На 65-й хвилині після подачі кутового захисники криворіжців винесли м'яч, але підбирання виграв Козік, який одразу пробив. Кіпер "Кривбаса" Кліщук постріл парирував, проте на добивання встиг Болівар. Венесуельский нападник відзначився першим голом в УПЛ.

"Колос" продовжував атакувати і був значно ближчий до взяття воріт, ніж суперник. Проте все завершилося нічиєю.

Один завойований бал дозволив "Кривбасу" випередити в таблиці "Карпати" та ввійти з 19-ма очками до топ-п'ятірки чемпіонату. Поліпшив своє становище і "Колос", який маючи 13 пунктів, залишив небезпечну зону та стрибнув одразу на 10-ту сходинку.

Раніше "Олександрія" з хет-триком центрбека розгромила "Карпати" в Прем'єр-лізі.

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