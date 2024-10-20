"Кривбас" здолав "Зорю" і піднявся в топ-6 УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 10-й тур

"Кривбас" – "Зоря" – 0:1

Гол: Соса, 48

У дебюті гострішим був луганський колектив. Наприклад, Мічін зі зони перед штрафним закрутив м'яч у руки Кліщуку. Команда Юрія Вернидуба відповіла в середині тайму – Аморозо пробив у кут воріт, але Турбаєвський парирував удар.

Згодом момент змарнував Соса. Небезпека прийшла з лівого флангу, де Кузик залишив м'яч для Микитишина. Той покотив сферу під удар африканцю, але він із льоту пробив повз стійку воріт луганців.

Зате все склалося на старті другої половини. Іліч закинув м'яч на лівий фланг атаки, де Соса зіграв корпусом проти Джордана та вирвався на оперативний простір. Із меж штрафного нігерський форвард влучно пробив у дальній кут.

У наступній атаці "Кривбас" обстукав усю рамку воріт Турбаєвського. Спершу Соса пробив у ліву стійку. Далі він же підхопив м'яч і віддав на Аморозо, який струсонув поперечину, а від неї сфера ще раз полетіла в стійку!

Новий спалах активності припав на кінцівку зустрічі. Спершу кіпер "Зорі" зумів потягнути постріл Микитишина в ближній кут. Далі Турбаєвський впорався з ударом Кожушка. На 82-й хвилині Понєдєльнік ледь не зрізав м'яч у власні ворота після флангової атаки підопічних Младена Бартуловіча. А на 88-й Соса вкотре перевірив на міць каркас воріт.

Зрештою, "Кривбасу" вистачило й одного гола для перемоги. Криворіжці набрали 14 очок і піднялися на 6-те місце в турнірній таблиці УПЛ. Тим часом "Зоря" опустилася на 8-му позицію (12 пунктів).