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"Кривбас" здолав "Олександрію" і піднявся в топ-6 Прем'єр-ліги

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Кривий Ріг, Субота 29 квітня 2023 17:16
"Кривбас" здолав "Олександрію" і піднявся в топ-6 Прем'єр-ліги Фото: "Кривбас" наблизився до "Олександрії" в таблиці (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Домашньою перемогою криворізького "Кривбаса" завершився матч 23-го туру чемпіонату України проти "Олександрії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 23-й тур

"Кривбас" – "Олександрія" – 2:1

Голи: Стецьков, 65, Микитишин, 81 – Мірошниченко, 90+2

Фактично перші 35 хвилин команди віддали боротьбі між двома штрафними майданчиками. За першу третину зустрічі криворіжці та олександрійці не спромоглися на бодай один удар на двох.

Лише на 38-й хвилинні спонтанно виник момент у гостей. Калітвінцев виконав фланговий простріл, а дует гравців "Кривбаса" пролетів повз м'яч. На ударній позиції опинився Сігеєв, але з його пострілом у дотик впорався кіпер.

Цікавіше стало після перерви. Серія небезпечних атак криворіжців завершилася голом на 65-й хвилині. Допоміг господарям стандарт – подачу з кутового на ближній стійці продовжили на дальню, де одинокий Стецьков відправив м'яч у сітку.

Новий спалах активності припав на фінальні 10+ хвилин. Спершу Кривбас" подвоїв власну перевагу. У контратаці підопічних Юрія Вернидуба Микитишин із другої спроби з меж штрафного майданчика відправив м'яч під поперечину.

Та втримати "суху" перемогу "Кривбасу" не судилося. У доданий арбітром час Третьяков отримав передачу в правій зоні поблизу воріт і віддав на Мірошниченка. Той випередив опонентів і підсолодив гіркоту поразки "Олександрії".

До слова, раніше "Зоря" здолала "Чорноморець" у столиці та відновила 5-очковий гандикап над "Динамо".

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