"Кривбасс" одолел "Александрию" и поднялся в топ-6 Премьер-лиги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 23-й тур

"Кривбасс" – "Александрия" – 2:1

Голы: Стецьков, 65, Микитишин, 81 – Мирошниченко, 90+2

Фактически, первые 35 минут команды отдали борьбе между двумя штрафными площадками. За первую треть встречи криворожцы и александрийцы не сподобились ни на один удар на двоих.

Лишь на 38-й минуте спонтанно возник момент у гостей. Калитвинцев выполнил фланговый прострел, а дуэт игроков "Кривбасса" пролетел мимо мяча. На ударной позиции оказался Сигеев, но с его выстрелом в касание справился кипер.

Интереснее стало после перерыва. Серия опасных атак криворожцев завершилась голом на 65-й минуте. Помог хозяевам стандарт – подачу с углового на ближней штанге продлили на дальнюю, где одинокий Стецьков отправил мяч в сетку.

Новая вспышка активности пришлась на финальные 10+ минут. Сначала "Кривбасс" удвоил собственное преимущество. В контратаке подопечных Юрия Вернидуба Микитишин со второй попытки из пределов штрафной отправил мяч под перекладину.

Но удержать "сухую" победу "Кривбассу" было не суждено. В добавленное арбитром время Третьяков получил передачу в правой зоне у ворот и отдал на Мирошниченко. Тот опередил оппонентов и подсластил горечь поражения "Александрии".