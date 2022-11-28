"Кривбас" завдав "Дніпру-1" першої поразки в сезоні Прем'єр-ліги

Україна, Прем'єр-ліга, 15-й тур

"Кривбас" – "Динамо" – 2:1

Голи: Волошин, 27, Дебелко, 73 – Довбик, 22 (пенальті)

Розпочався матч із атак господарів. Уже на 2-й хвилині Дебелко міг відкрити рахунок, але пробив головою над поперечиною. "Спортклубівці" спробували відповісти проривом Довбика, та форвард збірної України невчасно опинився в офсайді.

Згодом трапився курйозний епізод. Після повернення гравців обох команд на поле після повітряної тривоги Катерина Монзуль переглянула останній ігровий епізод і призначила пенальті у ворота "Кривбаса". Вирок судді впевнено виконав той же Довбик.

Але довго святкувати дніпрянам не довелося. Уже за якихось п'ять хвилин в обіймах партнерів опинився криворіжець Волошин, який зрівняв рахунок. А на 40-й він же міг оформити дубль, але м'яч після його удару в дотик пролетів поруч зі стійкою.

На старті другої половини команди обстукали ворота одна одної. Спершу Дібанго потужним пострілом із лівого краю штрафного струсонув поперечину. А за кілька хвилин взаємністю відповів Сарапій, який головою замикав фланговий простріл Танчика.

Зате на 73-й хвилині запахло сенсацією. Гол "Кривбаса" прийшов із лівого флангу, звідки Задерака виконав верхову подачу на Банаду. Той скинув під удар Дебелку – форвард був точним.

"Спортклубівці" кинулися відіграватися. Проте, серйозних нагод забити вдруге так і не спромоглися створити. Як наслідок, "Дніпро-1" зазнав першої поразки в сезоні в останньому турі першого кола. Але зимувати піде лідером (35 очок). Тим часом "Кривбас" піднявся на 11-те місце (15 пунктів).