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"Кривбас" розписав нічию з "Ворсклою" в Прем'єр-лізі

Кривий Ріг, Неділя 22 вересня 2024 18:52
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"Кривбас" розписав нічию з "Ворсклою" в Прем'єр-лізі Фото: Криворіжці не змогли дотиснути гостей (facebook.com/fckryvbas)
Автор: Антон Федорців

Криворізький "Кривбас" розійшовся миром із полтавською "Ворсклою" у 7-му турі чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 7-й тур

"Кривбас" – "Ворскла" – 1:1

Голи: Соса, 45+3 – Ієде, 42

Відкладений на півгодини через повітряну тривогу матч довелося перервати вдруге вже в дебюті. На 6-й хвилині пролунав новий сигнал небезпеки, тож команди пішли в укриття ще на півгодини. Після паузи суперники ввійшли в ритм аж у середині тайму.

На екваторі першої половини "Кривбас" і "Ворскла" обмінялися змарнованими моментами. Спершу полтавець Ієде розім'яв Кліщука низовим ударом після входу в штрафний. У відповідь хавбек криворіжців Твердохліб із кількох метрів пробив вище воріт.

На 42-й хвилині "Ворскла" вийшла вперед зусиллями Ієде. Форвард отримав передачу з правого флангу, хитнув кількох оборонців і відправив м'яч у дальню дев'ятку. Проте, радість гостей була недовгою – у доданий арбітром час Соса головою зіграв на добиванні після стандарту.

Другий тайм теж довелося відкласти. Після вимушеної паузи активнішим виглядав "Кривбас". Ось Бізімана з перспективної позиції не зміг акцентовано пробити. Далі По низом не переграв Ісенка, а згодом голкіпер "зелено-білих" узяв і дальній удар івуарійця.

Утім, належного розвитку такий початок половини не отримав. Обидві команди наче й мали бажання вирвати перемогу, але забити вдруге так і не зуміли. Хоча на передостанній хвилині основного часу Бандейра опинився на вбивчій позиції, але Ісенко оформив черговий сейв – 1:1 у підсумку.

"Кривбас" залишився у верхній частині турнірної таблиці. Тепер в активі команди Юрія Вернидуба 11 очок. "Ворскла" набрала 9 пунктів і йде на 9-й сходинці в УПЛ.

До слова, напередодні "Динамо" не переграло "Рух" у 7-му турі Прем'єр-ліги.

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