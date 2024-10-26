"Кривбас" переграв ЛНЗ і повернувся в топ-5 УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 11-й тур

"Кривбас" – ЛНЗ – 3:1

Голи: Іліч, 24, Понєдєльнік, 58, Драмбаєв, 90+5 – Наумець, 78

Тривала повітряна тривога відсунула стартовий свисток на понад годину. Вимушена затримка пішла на користь "насінникам", які першими створили гольовий момент. Це Халайла опинився на ударній позиції після передачі Муравського, але пробив геть неточно.

Натомість команда Юрія Вернидуба реалізувала фактично першу нагоду забити. Щойно минув екватор тайму, як в обіймах одноклубників опинився Іліч. Хорват найкраще зорієнтувався на дальній стійці після атаки криворіжців лівим флангом і переправив м'яч у сітку.

"Кривбас" продовжив тиснути. Господарі ледь не оформили м'яч у роздягальню – Микитишин наважився на удар із дистанції, але Кучеренко зумів його парирувати. На старті же другої половини центрбек ЛНЗ із меж штрафного відправив м'яч на трибуни.

На 58-й хвилині "Кривбас" подвоїв перевагу. Цього разу криворіжцям у нагоді став стандарт. Понєдєльнік зіграв на випередження на ближній стійці після кутового та головою пробив Кучеренка.

Господарі намагалися довести рахунок до розгромного. Зокрема, двічі в епіцентрі подій опинився Ндомбазі. Однак, у першому випадку француз не зміг переграти воротаря, а в другому – спробу нападника заблокувала оборона черкащан. Зате все вдалося Наумцю у відповідь, коли він після передачі Нонікашвілі прибрав оборонця і поклав у дальній кут.

Утім, останнє слово в поєдинку виявилося за "Кривбасом". Фатальним стало підключення Кучеренка на кутовий. Криворіжці відбилися біля власних воріт і втекли в контратаку на чужі, а Драмбаєв відправив м'яч у незахищену рамку ЛНЗ – 3:1 у підсумку.

"Кривбас" завдяки перемозі піднявся на 5-те місце в турнірній таблиці (17 очок). Тим часом ЛНЗ опустився на 6-ту позицію. В активі підопічних Андреса Карраско залишилося 15 пунктів.