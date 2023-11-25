"Кривбас" із перемогою наздогнав лідерів УПЛ, "Верес" у фестивалі переграв "Металіст 1925"

Україна, Прем'єр-ліга, 15-й тур

"Минай" – "Кривбас" – 0:1

Гол: Блізніченко, 64

Вилучення: Вакулко, 87 (К, друга жовта картка)

"Верес" – "Металіст 1925" – 4:3

Голи: Шевченко, 14, Шарай, 36, Дахновський, 69 (пенальті), Гайдучик, 89 – Борячук, 4, Русин, 55, Ткачук, 59

Вилучення: Курило, 7 (М, пряма червона картка)

У перші півгодини підопічні Юрія Вернидуба змарнували три нагоди забити на Закарпатті. Голкіпер господарів Бандура впорався з ударом Кузика після розіграшу штрафного та взяв низовий постріл Задераки. Натомість Кожушко після прострілу Дібанго поцілив у воротаря.

Перед перервою Іліч закрутив м'яч у дальній кут, але Бандура потягнув цей випад гостей. "Минай" організував небезпеку лише на стартій другої половини, коли Твердохліб пробив поруч зі стійкою після передачі Гечева. Та на 64-й хвилині "Кривбас" таки повів – Блізніченко з меж штрафного поцілив у дев'ятку після відскоку.

Якщо в передмісті Ужгорода забили лише один м'яч, то у Рівному сталася справжня феєрія. Заспів у дебюті дав Борячук, який зіграв на добиванні після сейву Когута. Та за кілька хвилин харків'яни залишилися в меншості – Курило збив Дахновського на вході в штрафний і пішов відпочивати достроково.

Ще в першому таймі "Верес" опинився попереду. Шевченко в падінні добив м'яч у сітку після того, як Мозіль не зафіксував сферу після спроби того ж Дахновського. Натомість Шарай на 36-й хвилині класним діагональним ударом зняв павутину з дев'ятки воріт "Металіста 1925".

Та здаватися гості не збиралися. На старті другої половини харків'яни шокували "Верес" двома голами. Спершу Русин після передачі Борячука влучно пробив у ближню дев'ятку, а через чотири хвилини Ткачук головою замкнув навіс партнера з кутового.

Утім, рівняни зуміли прийти до тями. На 69-й хвилині Дахновський впевнено реалізував одинадцятиметровий за фол на собі. А під завісу зустрічі далася взнаки гра "Металіста 1925" у меншості. "Верес" дотиснув гостей після флангової атаки, на фініші якої Гайдучик проштовхнув м'яч із меж воротарського – 4:3 у підсумку!

Завдяки перемозі "Кривбас" зрівнявся за кількістю очок із "Дніпром-1" і "Поліссям" (по 30 пунктів). Щоправда, "спортклубівці" свій матч туру ще не зіграли. "Верес" натомість піднявся на 14-те місце (11 очок). "Минай" – безнадійний аутсайдер (6 пунктів).