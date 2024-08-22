"Кривбас" – "Бетіс": де дивитися і прогноз на матч Ліги конференцій

Криворізький "Кривбас" прийме севільський "Бетіс" у плей-офф кваліфікації Ліги конференцій 2024/25.
Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна.
Матч "Кривбас" – "Бетіс" відбудеться 22 серпня у Кошице. Поєдинок прийме стадіон Kosicka futbalova arena. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:00.
У прямому ефірі поєдинок ексклюзивно покаже УПЛ ТБ. Телеканал елітного футбольного дивізіону доступний на OTT-платформах – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та Omega TV. Канал транслюють оператор супутникового ТБ VIASAT, а також низка загальнонаціональних і місцевих кабельних операторів.
Для фахівців контори Favbet однозначним фаворитом поєдинку став іспанський колектив. На перемогу севільців заклали скромний коефіцієнт 1,41. Натомість потенційний успіх підопічних Юрія Вернидуба оцінили неймовірним балом 9,70. Нічия набагато вірогідніша з кефом 5,20.
Смілива ставка на нульову нічию у першому побаченні команд збільшить виграш у 11 разів. Шанувальники таланту нападника Прінса Аду можуть закластися на мінімум дубль африканця з космічним коефіцієнтом 32,00. Автогол у поєдинку запропонований з кефом 8,50.
"Кривбас": Кліщук – Понєдєльнік, Романчук, Стецьков, Дібанго – Бізімана, Вакулко – Кузик, Луньов, Соса – Аду
"Бетіс": Сілва – Бельєрін, Бартра, Льоренте, Перро – Карвалью, Рока – Форналс, Фекір, Еззалзулі – Руїбаль
Матч-відповідь зіграють 29 серпня на "Беніто Вільямарін" у Севільї. Переможець протистояння потрапить в основний раунд третього за рангом єврокубка. Натомість невдаха за сумою двох поєдинків зможе повністю зосередитися на внутрішніх змаганнях.
До слова, напередодні "Динамо" дошкульно програло "Зальцбургу" в кваліфікації Ліги чемпіонів.
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