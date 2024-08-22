"Кривбас" – "Бетіс": де дивитися і прогноз на матч Ліги конференцій

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна .

Матч "Кривбас" – "Бетіс" відбудеться 22 серпня у Кошице. Поєдинок прийме стадіон Kosicka futbalova arena. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:00.

Де дивитися матч "Кривбас" – "Бетіс"

У прямому ефірі поєдинок ексклюзивно покаже УПЛ ТБ. Телеканал елітного футбольного дивізіону доступний на OTT-платформах – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та Omega TV. Канал транслюють оператор супутникового ТБ VIASAT, а також низка загальнонаціональних і місцевих кабельних операторів.

Прогноз букмекерів на матч "Кривбас" – "Бетіс"

Для фахівців контори Favbet однозначним фаворитом поєдинку став іспанський колектив. На перемогу севільців заклали скромний коефіцієнт 1,41. Натомість потенційний успіх підопічних Юрія Вернидуба оцінили неймовірним балом 9,70. Нічия набагато вірогідніша з кефом 5,20.

Смілива ставка на нульову нічию у першому побаченні команд збільшить виграш у 11 разів. Шанувальники таланту нападника Прінса Аду можуть закластися на мінімум дубль африканця з космічним коефіцієнтом 32,00. Автогол у поєдинку запропонований з кефом 8,50.

Орієнтовні склади на матч "Кривбас" – "Бетіс"

"Кривбас": Кліщук – Понєдєльнік, Романчук, Стецьков, Дібанго – Бізімана, Вакулко – Кузик, Луньов, Соса – Аду

"Бетіс": Сілва – Бельєрін, Бартра, Льоренте, Перро – Карвалью, Рока – Форналс, Фекір, Еззалзулі – Руїбаль

Матч-відповідь зіграють 29 серпня на "Беніто Вільямарін" у Севільї. Переможець протистояння потрапить в основний раунд третього за рангом єврокубка. Натомість невдаха за сумою двох поєдинків зможе повністю зосередитися на внутрішніх змаганнях.