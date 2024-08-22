"Кривбасс" – "Бетис": где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, а также каковы прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина .

Матч "Кривбасс" – "Бетис" состоится 22 августа в Кошице. Поединок примет стадион Kosicka futbalova arena. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00.

Где смотреть матч "Кривбасс" – "Бетис"

В прямом эфире поединок эксклюзивно покажет УПЛ TV. Телеканал элитного футбольного дивизиона доступен на OTT-платформах – "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и Omega TV. Канал транслируют оператор спутникового ТВ VIASAT, а также ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Прогноз букмекеров на матч "Кривбасс" – "Бетис"

Для специалистов конторы Favbet однозначным фаворитом поединка стал испанский коллектив. На победу севильцев заложили скромный коэффициент 1,41. Потенциальный же успех подопечных Юрия Вернидуба оценили невероятным баллом 9,70. Ничья гораздо более вероятна с кэфом 5,20.

Смелая ставка на нулевую ничью в первом свидании команд увеличит выигрыш в 11 раз. Почитатели таланта нападающего Принса Аду могут заложиться на минимум дубль африканца с космическим коэффициентом 32,00. Автогол в поединке предложен с кэфом 8,50.

Ориентировочные составы на матч "Кривбасс" – "Бетис"

"Кривбасс": Клищук – Понедельник, Романчук, Стецьков, Дибанго – Бизимана, Вакулко – Кузик, Лунев, Соса – Аду

"Бетис": Силва – Бельерин, Бартра, Льоренте, Перро – Карвальо, Рока – Форналс, Фекир, Эззалзули – Руибаль

Ответный матч сыграют 29 августа на "Бенито Вильямарин" в Севилье. Победитель противостояния попадет в основной раунд третьего по рангу еврокубка. В свою очередь неудачник по сумме двух поединков сможет полностью сосредоточиться на внутренних соревнованиях.