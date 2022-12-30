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Критикував політику Байдена. У Китаї призначили нового главу МЗС

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Пекін, П'ятниця 30 грудня 2022 16:25
Критикував політику Байдена. У Китаї призначили нового главу МЗС Фото: Китай призначив нового міністра закордонних справ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд Китаю призначив нового міністра закордонних справ. Главою МЗС став посол у США Цінь Ган.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Політик замінить Вань І, який, у свою чергу, може увійти в політбюро Компартії Китаю. Новий міністр раніше був спікером МЗС, працював у посольстві Китаю в Британії та США, з 2014 по 2018 рік обіймав посаду голови протоколу Сі Цзіньпіна.

ЗМІ називають нового міністра представником китайських дипломатів-"вовків", які займають агресивну позицію на світовій арені по відношенню до інших держав. Цинь Ган раніше критикував зовнішню політику президента США Джо Байдена.

Водночас його дипломатичний стиль вважається гнучкішим порівняно з його старшими колегами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що кілька тижнів тому Китай радикально послабив карантинні обмеження у країні через пандемію коронавірусу. Це рішення було пов'язане із масовими протестами.

Пізніше у деяких китайських провінціях почали фіксувати близько мільйона нових COVID-випадків.

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