Критикував політику Байдена. У Китаї призначили нового главу МЗС
Уряд Китаю призначив нового міністра закордонних справ. Главою МЗС став посол у США Цінь Ган.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Політик замінить Вань І, який, у свою чергу, може увійти в політбюро Компартії Китаю. Новий міністр раніше був спікером МЗС, працював у посольстві Китаю в Британії та США, з 2014 по 2018 рік обіймав посаду голови протоколу Сі Цзіньпіна.
ЗМІ називають нового міністра представником китайських дипломатів-"вовків", які займають агресивну позицію на світовій арені по відношенню до інших держав. Цинь Ган раніше критикував зовнішню політику президента США Джо Байдена.
Водночас його дипломатичний стиль вважається гнучкішим порівняно з його старшими колегами.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що кілька тижнів тому Китай радикально послабив карантинні обмеження у країні через пандемію коронавірусу. Це рішення було пов'язане із масовими протестами.
Пізніше у деяких китайських провінціях почали фіксувати близько мільйона нових COVID-випадків.
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