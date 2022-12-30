ua ru
Пт, 30 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Критиковал политику Байдена. В Китае назначили нового главу МИД

Новина українською →
Пекин, Пятница 30 декабря 2022 16:25
Критиковал политику Байдена. В Китае назначили нового главу МИД Фото: Китай назначил нового министра иностранных дел (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Китая назначило нового министра иностранных дел. Главой МИД стал посол в США Цинь Ган.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Политик заменит ушедшего на повышение Вань И, который, в свою очередь, может войти в политбюро Компартии Китая. Новый министр ранее был спикером МИД, работал в посольстве Китая в Британии и США, с 2014 по 2018 год занимал пост главы протокола Си Цзиньпина.

СМИ называют нового министра представителем китайских дипломатов-" волков", которые занимают агрессивную позицию на мировой арене по отношению к другим государствам. В частности, Цинь Ган ранее критиковал внешнюю политику президента США Джо Байдена.

Одновременно с этим его дипломатический стиль считается более гибким по сравнению с его более старшими коллегами.

Напомним, ранее стало известно, что несколько недель назад Китай радикально ослабил карантинные ограничения в стране из-за пандемии коронавируса. Это решение было связано с массовыми протестами.

Позже в некоторых китайских провинциях начали фиксировать около миллиона новых COVID-случаев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Пекин
NEWS
Война без выходных. Есть ли угроза ракетных ударов на Новый год и Рождество
Война без выходных. Есть ли угроза ракетных ударов на Новый год и Рождество
DAILY
Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок