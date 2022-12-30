Критиковал политику Байдена. В Китае назначили нового главу МИД
Правительство Китая назначило нового министра иностранных дел. Главой МИД стал посол в США Цинь Ган.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Политик заменит ушедшего на повышение Вань И, который, в свою очередь, может войти в политбюро Компартии Китая. Новый министр ранее был спикером МИД, работал в посольстве Китая в Британии и США, с 2014 по 2018 год занимал пост главы протокола Си Цзиньпина.
СМИ называют нового министра представителем китайских дипломатов-" волков", которые занимают агрессивную позицию на мировой арене по отношению к другим государствам. В частности, Цинь Ган ранее критиковал внешнюю политику президента США Джо Байдена.
Одновременно с этим его дипломатический стиль считается более гибким по сравнению с его более старшими коллегами.
Напомним, ранее стало известно, что несколько недель назад Китай радикально ослабил карантинные ограничения в стране из-за пандемии коронавируса. Это решение было связано с массовыми протестами.
Позже в некоторых китайских провинциях начали фиксировать около миллиона новых COVID-случаев.
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