ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Критика реформы градостроительства базируется на манипуляциях, - исследование

Новина українською →
Киев, Четверг 15 июля 2021 15:19
Критика реформы градостроительства базируется на манипуляциях, - исследование Фото: реформа градостроительства в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Критика реформы системы градостроительного контроля и надзора, предложенной законопроектом №5655, опирается на ложную информацию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования экспертов платформы "VoxUkraine".

В частности, был опровергнут тезис о том, что ФОПы смогут лоббировать интересы застройщиков.

Согласно предлагаемым изменениям, органами градостроительного контроля будут:

• центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику по вопросам градостроительного контроля;

• исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов;

• уполномоченные лица из градостроительного контроля.

"Вместе с тем, под "ФОПами по контракту" имеют в виду именно последнюю группу - уполномоченных лиц. Впрочем, эти лица не являются физическими лицами-предпринимателями", - отмечается в исследовании.

Критерии уполномоченных лиц устанавливает статья 66 законопроекта: наличие статуса юридического лица; наличие в своем составе инженеров с соответствующей квалификацией; наличие не менее трех (в отдельных случаях - не менее пяти) лиц, работающих в этой организации по трудовым или гражданско-правовым договорам.

Юридическое лицо, которое отвечает критериям, может подать заявление для регистрации себя как уполномоченного лица в центральный орган. В случае успешной регистрации уполномоченные лица имеют право заключить с заказчиком строительства договор о градостроительном контроле.

Таким образом, уполномоченные лица - это не физические лица-предприниматели и не единственные органы градостроительного контроля, пояснили эксперты.

В исследовании опровергаются и другие манипулятивные оценки: ложью оказались суждения о том, что авторство архитекторов нивелируют, систему разбалансируют, а также узаконят коррупцию на объектах, которые строятся за государственные средства.

"Досадно, что некоторые из экспертной среды вместо того, чтобы вместе работать над усовершенствованием и выводом из тени строительной сферы, пытались подвергнуть сомнению реформу. Надеюсь, результаты исследования, которое я инициировала, просто тегнув "VoxUkraine" в Facebook, расставят все точки над "ї", - прокомментировала одна из соавторов законопроекта Елена Шуляк.

Напомним, законопроект №5655 про реформу системы градостроительного контроля и надзора был принят 1 июля в первом чтении.

Читайте РБК-Украина в Google News
реформы
NEWS
Аваков покинул пост главы МВД. Рада приняла отставку министра
Аваков покинул пост главы МВД. Рада приняла отставку министра
DAILY
ОАСК под прицелом. Что мешает власти ликвидировать Окружной админсуд Киева
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина ОАСК под прицелом. Что мешает власти ликвидировать Окружной админсуд Киева