ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Критика реформи містобудівництва базується на маніпуляціях, - дослідження

Новость на русском →
Київ, Четвер 15 липня 2021 15:19
Критика реформи містобудівництва базується на маніпуляціях, - дослідження Фото: реформа містобудування в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Критика реформи системи містобудівного контролю та нагляду, запропонованій законопроєктом №5655, спирається на неправдиву інформацію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на результати дослідження експертів платформи "VoxUkraine".

Зокрема, була спростована теза про те ФОПи зможуть лобіювати інтереси забудовників.

Відповідно до запропонованих змін, органами містобудівного контролю будуть:

  • центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань містобудівного контролю;
  • виконавчі органи сільських, селищних, міських рад;
  • уповноважені особи з містобудівного контролю.

"Разом з тим, під “ФОПами за контрактом” мають на увазі саме останню групу - уповноважених осіб. Утім, ці особи не є фізичними особами-підприємцями", - зазначається у дослідженні.

Критерії для уповноважених осіб встановлює стаття 66 законопроєкту: наявність статусу юридичної особи; наявність у своєму складі інженерів з відповідною кваліфікацією; наявність не менше трьох (в окремих випадках - не менше п'яти) осіб, які працюють у цій організації за трудовими чи цивільно-правовими договорам.

Юридична особа, яка відповідає критеріям, може подати заяву для реєстрації себе як уповноваженої особи до центрального органу. У разі успішної реєстрації уповноважені особи мають право укласти із замовником будівництва договір про містобудівний контроль.

Таким чином, уповноважені особи - це не фізичні особи-підприємці і не єдині органи містобудівного контролю, пояснили експерти.

У дослідженні спростовуються й інші маніпулятивні оцінки: неправдою виявилися судження про те, що авторство архітекторів знівелюють, систему розбалансують, а також узаконять корупцію на об’єктах, які будуються за державні кошти.

"Прикро, що дехто з експертного середовища замість того, щоб разом працювати над удосконаленням та виведення з тіні будівельної сфери, намагалися піддати сумніву реформу. Сподіваюся, результати дослідження, яке я ініціювала, просто тегнувши “VoxUkraine” у Facebook, розставлять всі крапки над “ї”, - прокоментувала одна зі співавторів законопроекту Олена Шуляк.

Нагадаємо, законопроєкт №5655 про реформування системи містобудівного контролю та нагляду було прийнято 1 липня у першому читанні.

Читайте РБК-Україна в Google News
реформи
NEWS
Аваков покинув посаду голови МВС. Рада прийняла відставку міністра
Аваков покинув посаду голови МВС. Рада прийняла відставку міністра
DAILY
ОАСК під прицілом. Що заважає владі ліквідувати Окружний адмінсуд Києва
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна ОАСК під прицілом. Що заважає владі ліквідувати Окружний адмінсуд Києва