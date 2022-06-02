Критичная для России цена нефти. Эксперт сказал, когда у Путина закончатся деньги
Единственное, чего на самом деле боятся в России - это снижения мировых цен на нефть и газ. Поэтому Украина должна бороться не за то, чтобы на РФ накладывали все новые и новые санкции, а чтобы эти ограничения принимались в конфигурации, которая приведет к снижению цен на энергоносители.
Об этом говорится в колонке директора Центра исследования энергетики Александра Харченко для РБК-Украина.
"В идеале нужно, чтобы это дополнительное давление российской нефти на рынки влияло на снижение мировых цен. Если они дойдут до уровня 30-40 долларов за баррель, то у России не будет денег вообще ни на что. Тем более на войну", - отметил эксперт.
По его словам, при таких ценах РФ не спасет даже возобновление экспорта в ЕС, США или любые другие страны.
Напомним, страны ЕС согласовали частичное нефтяное эмбарго в отношении РФ. Оно предусматривает запрет на поставки российской нефти морским транспортом, тогда как импорт через нефтепроводы пока будет сохранен.
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