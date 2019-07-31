На Крите произошло мощное землетрясение

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На греческом острове произошло землетрясение магнитудой 5,3

На греческом острове Крит 31 июля произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Как отмечается, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 7:39 на северо-западе острова на глубине в 170 км. В настоящее время нет информации о пострадавших или ущербе.

Напомним, в результате сильного землетрясения в Афинах, которое произошло 19 июля, пострадали четыре человека. По данным Сейсмологического центра в Салониках, эпицентр землетрясения находился близко к поверхности, поэтому оно было сильно ощутимо в Афинах. Эпицентр находился всего в 22 километрах от греческой столицы.

Подземные толчки вызвали разрушения нескольких зданий в городе, в частности, произошел обвал заброшенного портовой здания. Также в результате землетрясения пострадали 4 человека, они были госпитализированы с несерьезными травмами.

Также ранее сообщалось, что в Афинах произошло сильное землетрясение магнитудой 5,3 баллов. Землетрясение произошло в 14:30 по местному времени. Тогда информации о разрушениях или пострадавших не поступало. Однако сообщалось об обесточивании некоторых районов в центре греческой столицы.