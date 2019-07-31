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На Криті стався землетрус

Новини » Суспільство    31.07.2019 - 11:02
На Криті стався землетрус
Ілюстративне фото (digitalgov.gov)

На грецькому острові стався землетрус магнітудою 5,3

На грецькому острові Крит 31 липня стався землетрус магнітудою 5,3. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Як наголошується, землетрус магнітудою 5,3 стався в 7:39 на північно-заході острова на глибині в 170 км. В даний час немає інформації про потерпілих або збиток.

Нагадаємо, результаті сильного землетрусу в Афінах, яке відбулося 19 липня, постраждали чотири людини. За даними Сейсмологічного центру в Салоніках, епіцентр землетрусу знаходився близько до поверхні, тому воно було відчутно в Афінах. Епіцентр знаходився всього в 22 кілометрах від грецької столиці.

Підземні поштовхи викликалиКопировать руйнування декількох будівель в місті, зокрема, стався обвал занедбаного портової споруди. Також в результаті землетрусу постраждали 4 людини, вони були госпіталізовані з несерйозними травмами.

Також раніше повідомлялося, що в Афінах (Греція) стався сильний землетрус магнітудою 5,3 балів. Землетрус стався о 14:30 за місцевим часом. Тоді інформації про руйнування або постраждалих не надходило. Однак повідомлялося про знеструмлення деяких районів в центрі грецької столиці.

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