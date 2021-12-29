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На Крите произошло сильное землетрясение: толчки ощутили в Египте

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Крит, Среда 29 декабря 2021 10:32
На Крите произошло сильное землетрясение: толчки ощутили в Египте Фото: на Крите произошло сильное землетрясение (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

На популярном греческом острове Крит произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,7 балла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Впрочем, толчки ощущались и в Египте.

Как пояснил директор геодинамического института на Крите Акис Целентис, ситуацию спасло то, что землетрясение произошло в воде.

"К счастью, землетрясение произошло в море. Если бы эпицентр землетрясения был на суше, то мог быть нанесен большой ущерб", - сказал он.

Согласно данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение зафиксировали на глубине 80 км, однако греческая агентство сообщает о глубине в 42,7 км.

Отмечено, что EMSC ранее зафиксировал подземный толчок силой 6,1 балла. Тогда египетские власти сообщили, что землетрясение ощущалось в некоторых городах страны.

Указано, что информации о пострадавших или повреждениях не поступало.

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Египет Крит Землетрясение
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