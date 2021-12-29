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На Криті стався сильний землетрус: поштовхи відчули в Єгипті

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Крит, Середа 29 грудня 2021 10:32
На Криті стався сильний землетрус: поштовхи відчули в Єгипті Фото: на Криті стався сильний землетрус (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

На популярному грецькому острові Крит стався землетрус. Магнітуда підземних поштовхів становила 5,7 бала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Втім, поштовхи відчувалися й у Єгипті.

Як пояснив директор Геодинамічного інституту на Криті Акіс Целентіс, ситуацію врятувало те, що землетрус стався у воді.

"На щастя, землетрус стався у морі. Якби епіцентр землетрусу був на суші, то могло бути завдано великої шкоди", - сказав він.

Відповідно до даних Європейського середземноморського сейсмологічного центру (EMSC), землетрус зафіксували на глибині 80 км, однак грецька агенція повідомляє про глибину 42,7 км.

Зазначено, що EMSC раніше зафіксував підземний поштовх силою 6,1 бала. Тоді єгипетська влада повідомила, що землетрус відчувався у деяких містах країни.

Вказано, що інформації щодо постраждалих чи пошкоджень не надходило.

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