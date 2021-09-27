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На Крите произошло сильное землетрясение. Разрушены дома и храмы, есть погибший

Автор: Илона Свиридова

Утром на Крите произошло сильное землетрясение. В результате разрушены десятки домов, храмы, также известно об одном погибшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на kathimerini.

Сообщается, что произошло землетрясение магнитудой 5,8. В результате погиб рабочий в монастыре Профитис Илиас, который проводил реставрационные работы.

Также известно, что несколько человек оказались под завалами, но их уже спасли. В частности, в деревне Пацидерос мужчина некоторое время был заблокирован в доме под обломками. Также ненадолго были заблокированы посетители одной из аптек.

Фото: последствия землетрясения на Крите (twitter.com/ekathimerini)

На данный момент известно о повреждении большого количества зданий и храмов в населенных пунктах Руссохория, Архонтико и Пасидерос. Значительный ущерб нанесен сетям водоснабжения.

Землетрясение имело длительный характер и сильно ощущалось не только в Ираклионе, но и на всем острове, а также на других, например, на Санторини. Кроме того, были зафиксированы интенсивные афтершоки.

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