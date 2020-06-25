Крищенко: операция "Оружие и взрывчатка" продолжается, изъяты десятки единиц огнестрела

Крищенко также призвал киевлян добровольно сдавать оружие и боеприпасы

В Киеве продолжается операция "Оружие и взрывчатка", в рамках которой у жителей столицы изъято десятки единиц огнестрельного оружия, патронов и боеприпасов.

Об этом заявил начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

В частности, оперативники Шевченковского управления полиции разоблачили мужчину и его подельника 1965 и 1970 годов рождения, которые хранили оружие.

В результате следственных действий из тайника на территории частного дома изъято оружие, гранаты, патроны, мины и другие боеприпасы. В квартире подельника полицейские изъяли карабин, ружье, пистолет Макарова, более 200 патронов различного калибра, а также наркотические вещества и реактивы для их изготовления: 20 граммов вещества, похожего на амфетамин, каннабис, 1500 граммов прекурсора фенілнітропропену, и тому подобное.



По данному факту следственный отдел Шевченковского управления полиции расследует уголовные производства по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме этого, сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления в ходе операции "Оружие и взрывчатка" изъяли 5 автоматов, 6 пистолетов с глушителями, 2 пистолета пулемета, 19 гранат с запалами к ним, 200 граммов тротила и около 2 тысяч боеприпасов различного калибра.

Крищенко также призвал киевлян добровольно сдавать оружие и боеприпасы.

"В целях противодействия незаконному распространению оружия и профилактики преступлений с ее использованием мы призываем граждан сдавать оружие. Сделайте это добровольно, не ждите визита полицейских", - сказал Крищенко.

Напомним, ранее в Украине правоохранители провели спецоперацию после утечки персональных данных граждан. Было проведено 36 обысков и объявлен 8 подозрений

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина