ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Крищенко: операція "Зброя та вибухівка" триває, вилучено десятки одиниць вогнепалу

Новини » Суспільство     25.06.2020 - 16:27
Крищенко: операція "Зброя та вибухівка" триває, вилучено десятки одиниць вогнепалу

Крищенко також закликав киян добровільно здавати зброю та боєприпаси

У Києві триває операція "Зброя та вибухівка", в рамках якої у мешканців столиці вилучено десятки одиниць вогнепальної зброї, патронів та боєприпасів.

Про це заявив начальник Нацполіції Києва Андрій Крищенко.

Зокрема, оперативники Шевченківського управління поліції викрили чоловіка та його подільника 1965 та 1970 років народження, що зберігали зброю.

В результаті слідчих дій зі схованки на території приватного будинку вилучено зброю, гранати, набої, міни та інші боєприпаси. У квартирі подільника поліцейські вилучили карабін, рушницю, пістолет Макарова, понад 200 патронів різного калібру, а також наркотичні речовини та реактиви для їх виготовлення: 20 грамів речовини, схожої на амфетамін, канабіс, 1500 грамів прекурсору фенілнітропропену, тощо.

Крищенко: операція &quot;Зброя та вибухівка&quot; триває, вилучено десятки одиниць вогнепалу

Крищенко: операція &quot;Зброя та вибухівка&quot; триває, вилучено десятки одиниць вогнепалу
За даним фактом слідчий відділ Шевченківського управління поліції розслідує кримінальні провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім цього, співробітники карного розшуку Шевченківського управління у ході операції "Зброя та вибухівка" вилучили 5 автоматів, 6 пістолетів із глушниками, 2 пістолета кулемета, 19 гранат із запалами до них, 200 грамів тротилу та близько 2 тисяч боєприпасів різного калібру.

Крищенко також закликав киян добровільно здавати зброю та боєприпаси.

"Задля протидії незаконному розповсюдженню зброї та профілактики злочинів із її використанням ми закликаємо громадян здавати зброю. Зробіть це добровільно, не чекайте візиту поліцейських", - сказав Крищенко.

Нагадаємо, раніше в Україні правоохоронці провели спецоперацію після витоку персональних даних громадян. Було проведено 36 обшуків та оголошено 8 підозр

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Київоружиеполиция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся