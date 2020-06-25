Крищенко: операція "Зброя та вибухівка" триває, вилучено десятки одиниць вогнепалу

Крищенко також закликав киян добровільно здавати зброю та боєприпаси

У Києві триває операція "Зброя та вибухівка", в рамках якої у мешканців столиці вилучено десятки одиниць вогнепальної зброї, патронів та боєприпасів.

Про це заявив начальник Нацполіції Києва Андрій Крищенко.

Зокрема, оперативники Шевченківського управління поліції викрили чоловіка та його подільника 1965 та 1970 років народження, що зберігали зброю.

В результаті слідчих дій зі схованки на території приватного будинку вилучено зброю, гранати, набої, міни та інші боєприпаси. У квартирі подільника поліцейські вилучили карабін, рушницю, пістолет Макарова, понад 200 патронів різного калібру, а також наркотичні речовини та реактиви для їх виготовлення: 20 грамів речовини, схожої на амфетамін, канабіс, 1500 грамів прекурсору фенілнітропропену, тощо.



За даним фактом слідчий відділ Шевченківського управління поліції розслідує кримінальні провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім цього, співробітники карного розшуку Шевченківського управління у ході операції "Зброя та вибухівка" вилучили 5 автоматів, 6 пістолетів із глушниками, 2 пістолета кулемета, 19 гранат із запалами до них, 200 грамів тротилу та близько 2 тисяч боєприпасів різного калібру.

Крищенко також закликав киян добровільно здавати зброю та боєприпаси.

"Задля протидії незаконному розповсюдженню зброї та профілактики злочинів із її використанням ми закликаємо громадян здавати зброю. Зробіть це добровільно, не чекайте візиту поліцейських", - сказав Крищенко.

Нагадаємо, раніше в Україні правоохоронці провели спецоперацію після витоку персональних даних громадян. Було проведено 36 обшуків та оголошено 8 підозр

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Автор: РБК-Україна