Криптовалютный кошелек от Wirex доступен в Украине. Компания заинтересована в локальных разработчиках

Wirex Wallet - полностью децентрализованный криптовалютный кошелек, позволяющий покупать и обменивать более 100 цифровых активов, в частности Bitcoin, Ethereum, Dogecoin и разнообразные NFT.

По информации представителей компании, в отличие от большинства банковских и финтех-продуктов, Wirex Wallet не нуждается в верификации и паспортных данных для покупки криптовалют. Для этого достаточно электронной почты и банковской карты, или же можно воспользоваться сервисами Apple и Google Pay.

Отмечается, что за безопасность средств отвечает децентрализованная система хранения, а за безопасность данных - передовое шифрование. Даже в случае потери устройства, кошелек можно восстановить с помощью биометрической резервной копии.

"Украина находится в пятерке лидеров по индексу принятия криптовалют, поэтому мы уверены, что благодаря нашему продукту украинцы получат еще более упрощенный доступ к рынку цифровых активов, и криптовалюты постепенно войдут в нашу повседневную жизнь наравне с традиционными деньгами. К тому же именно украинские разработчики создают продукт, которым уже пользуются более 4 млн клиентов по всему миру, и сейчас мы в активном поиске криптовалютных девелоперов", - заявил CTO Wirex, руководитель Wirex R&D Руслан Колодяжный.

По его словам, на украинский рынок выходит все больше финтех-продуктов, поэтому спрос в разработчиках в сфере блокчейн также будет активно расти.