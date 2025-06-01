Криптовалютний скандал в Чехії: опозиція вимагає відставки уряду

За даними видання, опозиційні партії ANO та SPD вимагатимуть відставки коаліційного кабінету міністрів під час засідання в Палаті депутатів щодо суперечливого пожертвування біткоїнів Міністерству юстиції.

Якщо вони не зможуть цього зробити, то, ймовірно, згодом вимагатимуть вотуму недовіри уряду.

Про це сьогодні в програмі Otázky Вацлава Моравец заявили заступники голови обох опозиційних рухів Карел Гавлічек (ANO) і Радім Фіала (SPD).

"Ми хочемо, щоб уряд знайшов достатньо самоаналізу та пішов у відставку", - сказав Гавлічек.

За його словами, чинний кабінет міністрів може залишатися при владі до виборів, але він більше не повинен приймати жодних важливих рішень.

"Ми серйозно розглядаємо можливість скликання зборів щодо вотуму недовіри уряду... у разі, якщо коаліційний уряд не піде у відставку", - додав Гавлічек.

Заступник голови крайньої правої чеської партії SPD Радім Фіала від імені руху СДПН заявив, що вони готові підтримати проведення позачергового засідання, а також вотум недовіри уряду.

Варто відзначити, що нинішні опитування показують упевнену перемогу партії ANO на прийдешніх виборах до чеського парламенту і падіння популярності трипартійної правоцентристської коаліції на чолі з нинішнім прем'єром Чехії Петром Фіалою.