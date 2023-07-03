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Криптовалютна біржа Qmall отримала реєстрацію у Польщі

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Понеділок 03 липня 2023 12:04
Криптовалютна біржа Qmall отримала реєстрацію у Польщі Фото: криптовалютна біржа Qmall отримала реєстрацію у Польщі (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Українська криптовалютна біржа Qmall отримала дозвіл на провадження діяльності у сфері віртуальних валют у Польщі. У січні 2023 року керівництво компанії заявило про плани виходу на польський ринок та побудову там місцевої криптоспільноти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Qmall пройшла офіційну реєстрацію, відбулася презентація та масштабна кампанія в медіапросторі. Отримання дозволу на здійснення торговельної діяльності у сфері віртуальних валют стало завершальним етапом легалізації біржі на внутрішньому ринку Польщі.

"Цього року ми анонсували вихід на Європейський ринок і дуже швидко отримали дозвіл. Польща - одна з пріоритетних для нас країн у Європі. Ми вирішили, що легалізація на внутрішньому ринку тільки сприятиме нашій прозорості та зміцнить довіру як польської, так і української аудиторій. Легальність і безпека - пріоритетні напрямки для нас. Тому коли Qmall заявляє про вихід на нові ринки - це завжди означає повну легалізацію згідно з внутрішнім законодавством і створення безпечного криптопростору для нових користувачів", - зазначив співзасновник біржі Богдан Прилепа.

Нагадаємо, криптовалютна біржа з українським корінням Qmall розпочала роботу у листопаді 2021 року. Екосистема надає користувачам можливість обмінювати, торгувати, зберігати криптовалюту, а також має низку власних продуктів для її використання. Серед них: лаунчпад, стейкінг, NFT-маркетплейс, P2P сервіс та інші. Кількість активних користувачів Qmall перевищує 400 000 тисяч по всьому світу.

Раніше Qmall вже отримала дозвіл на торговельну діяльність у Європейському союзі, підключила пари з Євро та запустила найбільший європейський лаунчпад.

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