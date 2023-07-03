Криптовалютная биржа Qmall получила регистрацию в Польше

Украинская криптовалютная биржа Qmall получила разрешение на осуществление деятельности в сфере виртуальных валют в Польше. В январе 2023 года руководство компании заявило о планах выхода на польский рынок и построения там местного криптосообщества.

Qmall прошла официальную регистрацию, состоялась презентация и масштабная кампания в медиапространстве. Получение разрешения на осуществление торговой деятельности в сфере виртуальных валют стало завершающим этапом легализации биржи на внутреннем рынке Польши.

"В этом году мы анонсировали выход на Европейский рынок и очень быстро получили разрешение. Польша - одна из приоритетных для нас стран в Европе. Мы решили, что легализация на внутреннем рынке будет только способствовать нашей прозрачности и укрепит доверие как польской, так и украинской аудиторий. Легальность и безопасность - приоритетные направления для нас. Поэтому когда Qmall заявляет о выходе на новые рынки - это всегда означает полную легализацию согласно внутреннему законодательству и создание безопасного крипто пространства для новых пользователей", - отметил сооснователь биржи Богдан Прилепа.

Напомним, криптовалютная биржа с украинскими корнями Qmall начала работу в ноябре 2021 года. Экосистема предоставляет пользователям возможность обменивать, торговать, хранить криптовалюту, а также имеет целый ряд собственных продуктов для ее использования. Среди них: лаунчпад, стейкинг, NFT-маркетплейс, P2P сервис и другие. Количество активных пользователей Qmall превышает 400 000 тысяч по всему миру.

Ранее Qmall уже получила разрешение на торговую деятельность в Европейском союзе, подключила пары с Евро и запустила крупнейший европейский лаунчпад.