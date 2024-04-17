Криптовалюта в Україні буде регулюватися за нормами ЄС, - НБУ

Україна як кандидат в члени ЄС планує схвалити європейські норми щодо регулювання ринків криптоактивів для захисту споживачів.

Про це заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Як зазначила Рожкова, криптоіндустрія, що має дедалі більший вплив на фінансові ринки, потребує уніфікованого регулювання, зокрема імплементації Регламенту про ринки криптоактивів (MiCA) Європейського Союзу.

"З огляду на отримання нашою країною статусу кандидата на членство в ЄС, українське законодавство також має бути адаптоване до норм MiCA. Це сприятиме зниженню ризиків для власників криптоактивів та фінансової системи загалом", - сказала вона під час зустрічі Регіональної консультативної групи Ради з фінансової стабільності Європи (FSB Regional Consultative Group for Europe), до складу якої входить Україна.

Що таке MiCA

Нагадаємо, у квітні 2023 року Європейський парламент прийняв історичне рішення для ринку криптоактивів, схваливши нові загальні правила нагляду та захисту прав споживачів щодо криптовалют - Markets in Crypto assets (MiCА).

MiCA - це документ, який передбачає регулювання віртуальних активів у ЄС, захищаючи користувачів та інвесторів в цій галузі.

Регламент замінює всі раніше прийняті у державах-учасницях ЄС закони та норми щодо криптоактивів та провайдерів повʼязаних з ними послуг.

Регламент встановлює низку вимог до криптовалютних платформ та емітентів активів щодо прозорості, розкриття інформації, авторизації та нагляду за транзакціями.

Регламент охоплює випуск, торгівлю та зберігання багатьох видів цифрових активів, включаючи криптовалюти, security- та utility-токени.

Після впровадження MiCA будь-яка компанія, що пропонує повʼязані з криптоактивами послуги в Євросоюзі, повинна буде зареєструватися в одній з країн-членів для ведення діяльності на території всього ЄС.

Ставлення НБУ до криптовалюти

НБУ не вважає криптовалюту платіжним засобом. Як зазначила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, ми вже були свідками серйозних потрясінь на цих ринках у США, "коли виявлялося, що криптовалюти, які мали бути забезпечені фізичними доларами, виявилися нічим не забезпеченими, і це дуже великі ризики".