Криптобіржа WhiteBIT запустила тестнет власного блокчейну

Як зазначають в компанії, це важливий етап перед введенням його в основну мережу, що дозволить біржі вдосконалити свій продукт та забезпечити надійність, швидкість та низькі комісії користувачам у безпечному середовищі.

Тестнет - це тестова мережа, яка дозволяє випробувати функціонал та можливості блокчейну в реальному часі, але без реальних цифрових активів. Наявність власної мережі зробить WBT самостійною одиницею та перетворить актив з токена на монету.

Блокчейн розроблений на основі Geth (Go-Ethereum). Це зроблено з метою сумісності проекту з контрактами та рішеннями екосистеми Ethereum.

WB Network працює на механізмі консенсусу Proof-of-Authority (PoA). Простими словами, це алгоритм, в якому замість майнерів, як у Proof-of-Work (PoW) або стейкерів, як у Proof-of-Stake (PoS), використовуються відомі та довірені члени мережі, які мають право на генерацію нових блоків та підтвердження транзакцій. Крім низької комісії за транзакції також слід зазначити:

Прогнозований інтервал між створенням двох блоків;

Надійність (захист від одиничних зломів);

Високий показник TPS (Transactions Per Second, з англ. кількість транзакцій, які мережа може опрацювати за секунду).

За даними WB Network Explorer, максимальний показник транзакцій у секунду (TPS) мережі становить 153,5, що є досить непоганим показником. Середня комісія складає 0.00002566 WBT, що дорівнює 0.00012317 USDT (за ціною WBT станом на 12.4.2023)

Вже зараз можна приєднатися до мережі за допомогою Metamask та отримати тестові WBT. Для цього потрібно перейти на сторінку Faucet WB Explorer, вставити адресу гаманця у текстове поле, підтвердити та натиснути "Claim". Щоб протестувати мережу, можна відправляти активи з одного рахунку на інший.

Крім того, можна ще й випустити власний смартконтракт за допомогою інструменту Remix. Як це зробити читай детальніше у документації.

Також нещодавно біржа розширила метод зняття Checkout Mastercard до Checkout Visa/Mastercard для валют BGN, CZK, EUR, PLN та USD.

Checkout.com є однією з найбільших фінтех-компаній, яка надає послуги опрацювання платежів для інших компаній. Платформа поєднує цифрові платежі, аналітику та систему моніторингу шахрайських операцій. Тому використання Checkout Visa - це безпечний та надійний спосіб отримання платежів.

WhiteBIT - одна з найбільших європейських централізованих криптобірж, родом з України, заснована у 2018 році. Сьогодні компанія налічує понад 700 фахівців. На біржі представлено 350+ торгових пар, 270+ активів і 10+ державних валют. Найвищий середньодобовий обсяг торгів становить понад $2.5 млрд.

З початку повномасштабного вторгнення WhiteBIT активно співпрацює з Міністерством закордонних справ України (МЗС) для допомоги громадянам України.