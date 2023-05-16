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Криптобіржа WhiteBIT випустила свою першу NFT-колекцію

Новость на русском →
Вівторок 16 травня 2023 18:25
Криптобіржа WhiteBIT випустила свою першу NFT-колекцію Фото: криптобіржа WhiteBIT випустила свою першу NFT-колекцію (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Одна з найбільших криптовалютних бірж Європи WhiteBIT випустила власну колекцію арттокенів. Біржа розігруватиме серед своїх користувачів 101 NFT щомісяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як йдеться в повідомленні, у травні цього року WhiteBIT вперше випустила власну NFT-колекцію під назвою The WhiteBIT Bulls. Щомісяця біржа представлятиме 101 арттокен (10 видів по 10 одиниць) та 1 унікальний NFT.

Усі вони будуть розігруватися серед нових користувачів платформи щомісяця.

Кожен токен репрезентує логотип криптовалютної біржі, а головний персонаж цифрового мистецтва - бик. Він символізує висхідний тренд крипторинку та передає цінності компанії - постійний рух уперед.

Взяти участь у конкурсі можуть нові користувачі біржі WhiteBIT. У травні компанія планує нагородити 101 учасника. Переможці матимуть усі права на унікальні токени.

Щоб стати власником колекційної NFT, треба:

  • зареєструватися на біржі;
  • поповнити свій баланс в еквіваленті 5 USDT;
  • приєднатися до спільноти WhiteBIT у Telegram;
  • мати web3-гаманець Polygon для отримання NFT;
  • Заповнити коротку форму.

Нагадаємо, WhiteBIT - одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України. WhiteBIT була заснована у 2018 році. На цей час компанія налічує понад 1000 фахівців.

На біржі представлено 350+ торгових пар, 270+ цифрових активів та більш як 10 державних валют. Найвищий середньодобовий обсяг торгів перевищив $2,5 млрд. Серед іменитих партнерів біржі є ФК "Барселона" та національна збірна України з футболу.

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