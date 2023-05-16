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Криптобиржа WhiteBIT выпустила свою первую NFT-коллекцию

Новина українською →
Вторник 16 мая 2023 18:25
Криптобиржа WhiteBIT выпустила свою первую NFT-коллекцию Фото: криптобиржа WhiteBIT выпустила свою первую NFT-коллекцию (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Одна из самых крупных криптовалютных бирж Европы WhiteBIT выпустила собственную коллекцию арттокенов. Биржа будет разыгрывать среди своих пользователей 101 NFT ежемесячно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как говорится в сообщении, в мае этого года WhiteBIT впервые выпустила собственную NFT-коллекцию под названием The WhiteBIT Bulls. Ежемесячно биржа будет представлять 101 арттокен (10 видов по 10 единиц) и 1 уникальный NFT.

Все они будут разыгрываться среди новых пользователей платформы ежемесячно.

Каждый токен представляет логотип криптовалютной биржи, а главный персонаж цифрового искусства - бык. Он символизирует восходящий тренд крипторынка и передает ценности компании - постоянное движение вперед.

Принять участие в конкурсе могут новые пользователи WhiteBIT. В мае компания планирует наградить 101 участника. Победители будут иметь все права на уникальные токены.

Чтобы стать владельцем коллекционной NFT, нужно:

Напомним, WhiteBIT - одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины. WhiteBIT была основана в 2018 году. В настоящее время компания насчитывает более 1000 специалистов.

На бирже представлено 350+ торговых пар, 270+ цифровых активов и более 10-ти государственных валют. Самый высокий среднесуточный объем торгов превысил $2,5 млрд. Среди именитых партнеров биржи есть ФК "Барселона" и национальная сборная Украины по футболу.

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