Криптобіржа WhiteBIT стала офіційним брокером на TradingView

WhiteBIT стала офіційним брокером на платформі для криптовалютного трейдингу TradingView. Це дозволяє користувачам торгувати на майданчику, підвʼязати свій криптогаманець та використовувати свій баланс на біржі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
Також користувачі WhiteBIT отримали можливість аналізувати ринок і використовувати інші інструменти TradingView, що спрощують спотову торгівлю криптовалютами та підіймають її на якісно новий рівень.
Основні переваги цієї інтеграції:
Як зазначають в компанії, спільна інтеграція WhiteBIT і TradingView відкриває нові можливості для трейдерів, дозволяючи їм отримати доступ до однієї з найкращих платформ для трейдингу та аналізу ринків.
Нагадаємо, WhiteBIT - одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ активів та 10 державних валют.
WhiteBIT разом з Києво-Могилянською академією та Міністерством цифрової трансформації створює освітні продукти для отримання вичерпних та фахових знань про блокчейн технології, співпрацює з МЗС, є партнером збірної України з футболу, футбольних клубів "Барселона" та "Трабзонспор".
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