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Криптобиржа WhiteBIT стала генеральным спонсором турецкого "Трабзонспора"

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Понедельник 29 августа 2022 19:31
Криптобиржа WhiteBIT стала генеральным спонсором турецкого "Трабзонспора" Фото: криптобиржа WhiteBIT стала генеральным спонсором турецкого "Трабзонспора" (twitter com)
Автор: Артем Горовенко

Крупнейшая европейская криптобиржа WhiteBIT стала генеральным спонсором профессионального турецкого футбольного клуба "Трабзонспор". Это - очередной шаг на пути популяризации и глобального внедрения технологии блокчейн, которым идет WhiteBIT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Соглашение между WhiteBIT и "Трабзонспором" будет действовать три года - до конца футбольного сезона 2024-2025. Договор вступил в силу накануне празднования 55-й годовщины создания турецкого футбольного клуба.

"Компания WhiteBIT, которая берет свое начало в украинском городе Харьков, уверенно масштабирует свой бизнес и открывает представительства по всему миру, в том числе и в Турции. Сейчас WhiteBIT выстраивает взаимовыгодное партнерство не только с турецким "Трабзонспором", но и государственным, банковским сектором и телекоммуникационными компаниями страны. Отмечу, что сотрудничество в спортивной отрасли предоставляет нашей команде дополнительные источники вдохновения. Ведь футбол - это всегда развитие и стремление к новым достижениям, воля и уверенность в собственных силах. То же самое можно сказать и о человеке, который погружается в высокотехнологичный и безграничный мир блокчейна. Вот почему WhiteBIT и "Трабзонспор" будут совместно продвигать технологию блокчейн и футбол", - заявил СЕО WhiteBIT Владимир Носов.

В рамках контракта WhiteBIT и "Трабзонспор" будут сотрудничать в нескольких направлениях. В частности, предполагается разместить лого WhiteBIT на футболках игроков "Трабзонспора".

Продвижение криптобіржі будет осуществляться во время всех национальных футбольных игр, включая Турецкой Суперлигой, Кубком Турции, Турецким Суперкубком, и европейских соревнований.

Также WhiteBIT станет частью маркетинговой и рекламной активности, которые будут проходить на протяжении матчей "Трабзонспора" и тренировок футболистов клуба. Кроме того, партнерами запланирована совместная диджитал активность в социальных сетях.

Напомним, ранее сообщалось, что криптобиржа ведет переговоры о партнерстве и сотрудничестве с легендарной "Барселоной", самым титулованным футбольным клубом Испании и топ-5 чемпионатов. Сейчас эти переговоры находятся на завершающей стадии.

WhiteBIT - крупнейшая криптовалютная биржа Европы. Соответствует всем требованиям KYC и AML. Входит в топ-2 бирж мира по безопасности на основании независимого аудита Hacken и имеет рейтинг ААА. Команда WhiteBIT объединяет 500 + участников.

"Трабзонспор" - профессиональный турецкий футбольный клуб из г. Трабзон. Основан 2 августа 1967 года. Сейчас выступает в турецкой Суперлиге. Неоднократный призер турецкой Суперлиги, обладатель Кубка и Суперкубка Турции.

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