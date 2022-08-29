ua ru
Пн, 29 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Криптобіржа WhiteBIT стала генеральним спонсором турецького "Трабзонспору"

Новость на русском →
Понеділок 29 серпня 2022 19:31
Криптобіржа WhiteBIT стала генеральним спонсором турецького "Трабзонспору" Фото: криптобіржа WhiteBIT стала генеральним спонсором турецького "Трабзонспору" (twitter com)
Автор: Артем Горовенко

Найбільша європейська криптобіржа WhiteBIT стала генеральним спонсором професійного турецького футбольного клубу "Трабзонспор". Це - черговий крок на шляху популяризації та глобального впровадження технології блокчейн, яким йде WhiteBIT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Угода між WhiteBIT та "Трабзонспором" діятиме три роки - до кінця футбольного сезону 2024-2025. Договір набрав чинності напередодні святкування 55-ї річниці створення турецького футбольного клубу.

"Компанія WhiteBIT, яка бере свій початок в українському місті Харків, впевнено масштабує свій бізнес та відкриває представництва по всьому світу, зокрема і в Туреччині. Наразі WhiteBIT вибудовує взаємовигідне партнерство не тільки з турецьким "Трабзонспором", але й державним, банківським сектором та телекомунікаційними компаніями країни. Зазначу, що співробітництво у спортивній галузі надає нашій команді додаткові джерела натхнення. Адже футбол - це завжди розвиток та прагнення до нових досягнень, воля та впевненість у власних силах. Те ж саме можна сказати і про людину, яка занурюється у високотехнологічний та безмежний світ блокчейну. Ось чому WhiteBIT та "Трабзонспор" будуть разом просувати технологію блокчейн та футбол", - заявив СЕО WhiteBIT Володимир Носов.

Криптобіржа WhiteBIT стала генеральним спонсором турецького &quot;Трабзонспору&quot;

У межах контракту WhiteBIT та "Трабзонспор" співпрацюватимуть у кількох напрямах. Зокрема, передбачається розмістити лого WhiteBIT на футболках гравців "Трабзонспору".

Промоція криптобіржі здійснюватиметься під час усіх національних футбольних ігор, включно з Турецькою Суперлігою, Кубком Туреччини, Турецьким Суперкубком, та європейських змагань.

Також WhiteBIT стане частиною маркетингової та рекламної активності, які відбуватимуться впродовж матчів "Трабзонспору" та тренувань футболістів клубу. Крім того, партнерами заплановано спільну діджитал-активність у соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що криптобіржа веде перемовини про партнерство та співпрацю з легендарною "Барселоною", найтитулованішим футбольним клубом Іспанії та топ-5 чемпіонатів. Наразі ці перемовини перебувають на завершальній стадії.

WhiteBIT - найбільша криптовалютна біржа Європи. Відповідає всім вимогам KYC та AML. Входить у топ-2 бірж світу з безпеки на підставі незалежного аудиту Hacken та має рейтинг ААА. Команда WhiteBIT об'єднує 500+ учасників.

"Трабзонспор" - професійний турецький футбольний клуб із м. Трабзон. Заснований 2 серпня 1967 року. Наразі виступає в Турецькій Суперлізі. Неодноразовий призер Турецької Суперліги, володар Кубка та Суперкубка Туреччини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция криптоіндустрія Футбол
NEWS
ЗСУ ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів
ЗСУ ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів
DAILY
Тривожний час на ЗАЕС: що відбувається на найбільшій атомній станції в Європі
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна Тривожний час на ЗАЕС: що відбувається на найбільшій атомній станції в Європі