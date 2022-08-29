Криптобіржа WhiteBIT стала генеральним спонсором турецького "Трабзонспору"

Найбільша європейська криптобіржа WhiteBIT стала генеральним спонсором професійного турецького футбольного клубу "Трабзонспор". Це - черговий крок на шляху популяризації та глобального впровадження технології блокчейн, яким йде WhiteBIT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Угода між WhiteBIT та "Трабзонспором" діятиме три роки - до кінця футбольного сезону 2024-2025. Договір набрав чинності напередодні святкування 55-ї річниці створення турецького футбольного клубу.

"Компанія WhiteBIT, яка бере свій початок в українському місті Харків, впевнено масштабує свій бізнес та відкриває представництва по всьому світу, зокрема і в Туреччині. Наразі WhiteBIT вибудовує взаємовигідне партнерство не тільки з турецьким "Трабзонспором", але й державним, банківським сектором та телекомунікаційними компаніями країни. Зазначу, що співробітництво у спортивній галузі надає нашій команді додаткові джерела натхнення. Адже футбол - це завжди розвиток та прагнення до нових досягнень, воля та впевненість у власних силах. Те ж саме можна сказати і про людину, яка занурюється у високотехнологічний та безмежний світ блокчейну. Ось чому WhiteBIT та "Трабзонспор" будуть разом просувати технологію блокчейн та футбол", - заявив СЕО WhiteBIT Володимир Носов.

У межах контракту WhiteBIT та "Трабзонспор" співпрацюватимуть у кількох напрямах. Зокрема, передбачається розмістити лого WhiteBIT на футболках гравців "Трабзонспору".

Промоція криптобіржі здійснюватиметься під час усіх національних футбольних ігор, включно з Турецькою Суперлігою, Кубком Туреччини, Турецьким Суперкубком, та європейських змагань.

Також WhiteBIT стане частиною маркетингової та рекламної активності, які відбуватимуться впродовж матчів "Трабзонспору" та тренувань футболістів клубу. Крім того, партнерами заплановано спільну діджитал-активність у соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що криптобіржа веде перемовини про партнерство та співпрацю з легендарною "Барселоною", найтитулованішим футбольним клубом Іспанії та топ-5 чемпіонатів. Наразі ці перемовини перебувають на завершальній стадії.

WhiteBIT - найбільша криптовалютна біржа Європи. Відповідає всім вимогам KYC та AML. Входить у топ-2 бірж світу з безпеки на підставі незалежного аудиту Hacken та має рейтинг ААА. Команда WhiteBIT об'єднує 500+ учасників.

"Трабзонспор" - професійний турецький футбольний клуб із м. Трабзон. Заснований 2 серпня 1967 року. Наразі виступає в Турецькій Суперлізі. Неодноразовий призер Турецької Суперліги, володар Кубка та Суперкубка Туреччини.