Криптобіржа WhiteBIT представила власний майнінг-пул WhitePool

Біткоїн можна купувати, а можна видобувати власноруч. Так популярність майнінгу першої криптовалюти не вщухає вже понад десятиріччя, особливо на фоні її динамічного росту.

Для надання професійним майнерам ефективного та зручного рішення для видобутку криптовалюти, криптобіржа WhiteBIT запустила власний майнінг-пул WhitePool. Зручний інтерфейс та підтримка алгоритму SHA256 забезпечують оптимальний розподіл ресурсів і стабільність доходу для майнерів. Щоб приєднатися до пулу, користувач має зареєструватися на біржі WhiteBIT та під'єднати обладнання для майнінгу.

"WhitePool - це інструмент, який ставить інтереси майнерів у пріоритет, надаючи першокласний сервіс для ефективного колективного майнінгу. Нашою метою було створити майнінг-пул, який буде не просто закривати потреби, а задасть новий стандарт усій індустрії, відкриє ще більше можливостей для спільноти майнерів та розвиватиметься разом з ними", - зазначив СЕО WhiteBIT Володимир Носов.

Після запуску WhitePool одразу потрапив у топ 15 кращих майнінг-пулів світу завдяки високому хешрейту та перевагам для користувачів.

Функціональний та зрозумілий інтерфейс

Важливою відмінністю WhitePool є зручний інтерфейс та необхідний функціонал для моніторингу обладнання та відстеження нагород. Він дозволяє стежити за статусом обладнання та встановити сповіщення про зміни у станах воркерів тощо.

Нарахування винагороди без додаткової комісії прямо на баланс

Зазвичай для отримання винагороди необхідно досягти мінімальної суми BTC, вручну ініціювати переказ коштів, чекати на обробку та розбиратися з гаманцями. WhitePool дозволяє автоматично отримувати винагороду в біткоїнах (BTC) на основний баланс біржі без зайвих зусиль. Це означає, що користувачу не потрібно самостійно переказувати кошти, чекати на обробку транзакцій та сплачувати мережеву комісію.

Модель отримання винагород FPPS

WhitePool використовує тип зачислення винагород FPPS (Full Pay Per Share). FPPS забезпечує майнерам винагороду незалежно від того, чи вдалося пулу знайти блок. Це означає, що майнери отримують оплату за кожну частку, навіть якщо блок не знайдено. Такий метод пропонує передбачуваний і стабільний дохід, оскільки виплати здійснюються за кожну внесену частку, незалежно від успіху пулу.

VIP-програма для майнерів з найбільшою потужністю

Однією з переваг VIP-програми стануть нижчі комісії, стабільні винагороди для майнерів з потужним обладнанням та інші додаткові можливості, про які буде повідомлено згодом.

А всі користувачі, які підʼєднають своє обладнання до WhitePool з 1 по 31 серпня, отримають VIP-cтатус на два місяці (з 1 серпня по 30 вересня включно) та зможуть користуватися знижкою у 50% на комісію, сплачуючи 1%. Стандартна комісія становить 2%.

Профільна мультимовна команда підтримка 24/7

На зв'язку з майнерами експертна команда підтримки, що готова допомогти з будь-якими питаннями українською, англійською та іншими мовами, зручними користувачам для комунікації.

WhitePool є частиною інфраструктури криптобіржі WhiteBIT, що входить в трійку найбільш безпечних бірж згідно з аудитом Hacken.io.